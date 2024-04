Claus vê 'resultado legitimado' em final do Paulistão: 'jogada de VAR'

Árbitro do segundo jogo da final do Paulistão, Raphael Claus apontou "resultado final legitimado". O Santos reclamou do pênalti marcado sobre Endrick, e convertido por Raphael Veiga ainda no primeiro tempo. O Palmeiras venceu o jogo por 2 a 0 e ficou com o título.

É sempre um trabalho duro, mas o resultado final foi legitimado. A jogada do próprio VAR mesmo, bem clara assim, você vendo a imagem, é claro que no campo às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, né? O jogador às vezes passa na sua frente. Raphael Claus, à TNT

O que aconteceu

O meia Diego Pituca, do Santos, reclamou da arbitragem durante a festa do Paulistão. O jogador esteve na seleção do campeonato, ao lado de outros cinco atletas santistas.

Difícil, né? Tem que jogar contra o adversário, tem que jogar contra juiz, jogar contra o VAR, é complicado, né? Sabíamos que seria um jogo difícil, não desmerecendo o Palmeiras, mereceram os gols, mas achei o pênalti um pouco duvidoso. Pituca, à TNT

Endrick foi tocado por João Paulo dentro da área, e Claus marcou a penalidade com auxílio do VAR. O árbitro foi chamado, reviu o lance na beira do campo e apontou para a marca da cal.

Raphael Veiga foi para a cobrança e abriu o marcador no Allianz Parque. Aníbal Moreno fez o segundo e sacramentou o tricampeonato do time de Abel Ferreira.