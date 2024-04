Santa Lorena! Goleira pega 4 pênaltis e Brasil supera Japão na SheBelieves

O Brasil faturou o terceiro lugar da Copa SheBelieves, após vencer o Japão nos pênaltis. O jogo foi realizado, nesta tarde, no Estádio Lower.com, em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos.

No tempo normal, o jogo terminou em 1 a 1. Os gols foram marcados por Cristiane, para o Brasil, e Tanaka, para o Japão.

A goleira Lorena brilhou e defendeu quatro pênaltis: um no tempo normal e três na disputa de pênaltis.

A partida foi um bom teste para as Olimpíadas de Paris, pois as equipes estão no mesmo grupo, que ainda conta com Espanha e Nigéria.

Como foi o jogo

O Brasil teve muita dificuldade no primeiro tempo para furar a marcação das japonesas, que, mais uma vez, mostraram um jogo organizado e com muita calma por parte das jogadoras.

O Japão usou muito a velocidade das atletas e impôs volume de jogo, o que fez a defesa brasileira sofrer para conseguir marcar a subida rápida das adversárias.

As brasileiras não conseguiram corresponder, e se mostraram muito mais lentas que as japonesas e com muitos erros nas saídas de bola.

No final da primeira etapa, o Japão conseguiu abrir o placar em uma rápida jogada que começou no campo de defesa, refletindo o que foi toda a primeira etapa.

No segundo tempo, a seleção voltou sem mudanças, mas conseguiu segurar mais a bola na busca pelo empate. Apesar disso, as japonesas se mostraram perigosas quando tinham a posse.

Lorena foi o principal nome do Brasil e impediu que as japonesas aumentassem a vantagem. Além de um pênalti defendido, a goleira do Grêmio fez mais duas defesas importantes na segunda etapa.

Após esse lance, o técnico Arthur Elias realizou quatro substituições que deram outra cara para o Brasil. Yasmin, que tinha acabado de entrar, cobrou o escanteio que permitiu Cristiane marcar seu 117º gol na seleção.

Com o empate, a partida foi para os pênaltis. Cristiane, Tarciane e Angelina fizeram para o Brasil, enquanto Lorena defendeu as três cobranças das adversárias.

Cristiane comemora após marcar pelo Brasil contra o Japão, na Shebelieves Cup Imagem: Lívia Villas Boas/CBF

Principais lances:

Gol! 1 a 0 As japonesas abriram o placar com a camisa 11 Tanaka. Após um erro do Brasil no campo de ataque, as japonesas conseguiram roubar a bola com Hasegawa, que lançou na direita para Hamano cruzar na área. Tarciane tentou fazer o corte, mas não conseguiu. Tanaka dominou e mandou para dentro da rede, aos 34 do primeiro tempo.

Quase o empate! Três minutos depois, o Brasil teve uma boa chance para empatar o jogo. A defesa japonesa se atrapalhou tentando impedir o cruzamento e a bola sobrou para Cristiane bater de voleio. A goleira Yamashita defendeu, mas a bandeira foi levantada, marcando impedimento do ataque.

Defendeu! Lorena impediu que as japonesas ampliassem o placar. No contra-ataque, Fujino cortou a marcação brasileira e chutou forte em direção ao gol. A goleira do Brasil conseguiu espalmar e mandou a bola para escanteio.

Lorena de novo! A arbitragem marcou pênalti para o Japão após Cristiane levantar muito a perna para tirar a bola da adversária. Tanaka cobrou, querendo marcar o segundo, mas a goleira do Grêmio acertou o lado e defendeu a cobrança.

Gol! 1 a 1 Yasmin, que tinha acabado de entrar, cobrou escanteio na pequena área e Cristiane subiu mais que as adversárias e cabeceou para dentro do gol.