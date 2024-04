Botafogo recusa proposta do Vasco pelo volante Marlon Freitas

O Vasco busca um volante para o início do Campeonato Brasileiro. O objetivo do Cruzmaltino era Marlon Freitas, do Botafogo. No entanto, os alvinegros não aceitaram fazer negócio com rival e recusaram duas propostas feitas nos últimos dias. A última delas foi de R$ 15 milhões.

Marlon Freitas viu com bons olhos a mudança. O jogador foi um dos mais criticados pela torcida no começo da temporada, ainda decepcionada pela perda do Campeonato Brasileiro de 2023.

No entanto, o americano John Textor, dono da SAF alvinegra, não aceitou liberar Marlon Freitas. Assim, os cruzmaltinos voltam ao mercado atrás de um novo nome para a posição.

O volante chegou ao Botafogo no começo de 2023 e já disputou 80 jogos com a camisa do clube carioca. Nesta temporada, participou de 17 jogos, sendo titular em 12 oportunidades.

O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando visita a LDU, do Equador, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Já o Vasco faz sua estreia no Campeonato Brasileiro domingo, diante do Grêmio, às 16 horas.