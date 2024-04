Ataque brilha, Corinthians goleia Nacional-PAR e assume liderança na Sul-Americana

O Corinthians goleou o Nacional-PAR por 4 a 0 na noite desta terça-feira, pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana. Com grande atuação do ataque, o Alvinegro assumiu a liderança do grupo F da competição.

Com o triunfo, o Corinthians chegou aos quatro pontos conquistados. O Racing-URU venceu o Argentinos Juniors por 3 a 0, na Argentina, e tem a mesma pontuação, mas fica atrás no saldo de gols (4 a 3). O time argentino ocupa a terceira posição, e o Nacional-PAR está na lanterna.

O próximo compromisso do Corinthians será contra o Atlético-MG, no domingo, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já na Sul-Americana, o Timão visita o Argentinos Juniors no dia 23 (terça-feira), enquanto o Nacional-PAR recebe o Racing-URU dois dias depois.

O jogo

Como esperado, o Corinthians começou a partida em cima do Nacional-PAR, tentando se impor diante de sua torcida. Aos 21 minutos, após pouco criar, o Timão abriu o placar com Romero, que aproveitou chute torto de Fausto Vera para dominar e "bater" o goleiro Antony Silva.

Após o gol, o Corinthians encontrou mais espaços e se soltou na partida. Aos 33 minutos, Wesley fez jogada pela esquerda e serviu Yuri Alberto, que finalizou com pouca força e facilitou o trabalho do goleiro adversário. Aos 42, Fagner arriscou de longa distância e assustou a equipe paraguaia.

Na segunda etapa, o Timão seguiu com seu domínio. Aos 15 minutos, a tarefa dos comandados de António Oliveira ficou mais fácil, já que o atacante Rodrigo Arévalo foi expulso por entrada forte em Félix Torres. Aos 18, o segundo gol veio: Matheus França arrancou pela direita, serviu Romero, que cruzou na medida para Yuri Alberto finalizar e levar a Fiel Torcida à loucura.

Aos 28 minutos, o Corinthians marcou seu terceiro gol, novamente com Romero. Wesley cruzou para Yuri Alberto, que desviou de cabeça para Romero apenas completar a jogada para o fundo das redes. Com esse tento, o paraguaio se tornou o maior artilheiro da história da Neo Química Arena e o estrangeiro com mais gols na história do clube.

Aos 35 minutos, Paulinho por pouco não deixou seu gol. O volante completou cobrança de escanteio batida por Rodrigo Garro no travessão. Aos 45, a vitória do Corinthians se transformou em goleada. Igor Coronado cruzou para Pedro Raul "fechar o caixão" e garantir a liderança do Timão no grupo F.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 4 X 0 NACIONAL-PAR

Local: Neo Química Arena, em São Paulo



Data: 9 de abril de 2024, terça-feira



Horário: às 19h00 (de Brasília)



Árbitro: Jhon Ospina (COL)



Assistentes: Jhon Galeggo (COL) e Richard Ortiz (COL)



VAR: Yadir Acuña (COL)



Público total: 32.351



Renda: R$ 1.999.933,10



Cartões amarelos: Fagner e Paulinho (Corinthians); Gustavo Caballero, Leandro Meza (Nacional-PAR)



Cartão vermelho: Rodrigo Arévalo (Nacional)

Gols: Romero, aos 22 do 1ºT e aos 28 do 2ºT, e Yuri Alberto, aos 18 do 2ºT, e Pedro Raul, aos 45 do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Matheus França), Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Fausto (Paulinho) e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Wesley (Pedro Henrique), Yuri Alberto (Pedro Raul) e Romero



Técnico: António Oliveira

NACIONAL-PAR: Antony Silva; Juan Luis Alfaro (Jordan Santacruz), Brian Blasi, Claudio Nuñez e Leonardo Rivas; Blas Cáceres (Francisco Morel), Leandro Meza e Fernando Alfaro; Lugo (Alan Gómez), Gustavo Caballero (Marcelo González) e Tiago Caballero (Rodrigo Arévalo)



Técnico: Victor Bernay