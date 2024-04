Raphael Veiga supera número de gols de Dudu pelo Palmeiras no século

Raphael Veiga foi decisivo para o Palmeiras no último domingo (7) quando o clube faturou o tricampeonato do Paulistão. O meio-campista marcou o primeiro gol, de pênalti, da vitória de 2 a 0 sobre o Santos, no Allianz Parque, e chegou a seu 12° gols em finais pelo Verdão.

Com isso, o camisa 23 também superou o atacante Dudu na lista de maiores artilheiros do Palmeiras no século XXI. Veiga agora tem 89 bolas na rede contra 88 do camisa 7, que está fora dos gramados desde o fim de agosto de 2023 devido à grave lesão no joelho.

Antes de balançar as redes contra o Peixe, Veiga havia marcado por último no empate por 1 a 1 contra o São Paulo, no Morumbis, pela 11ª rodada da fase de grupos do Paulistão. Na ocasião, ele também fez o gol a partir da marca da cal. Com sete gols pelo Verdão, o meia terminou o Estadual como vice-artilheiro da equipe, atrás de Flaco López, que foi às redes em dez oportunidades.

Com seu gol no clássico válido pela final do Paulista, Veiga alcançou Dudu como maior artilheiro do clube em Campeonatos Paulistas. Ambos tem dez marcados. Este foi o quinto Estadual consecutivo do camisa 23, que tem quatro títulos regionais pelo clube (2020, 2022, 2023 e 2024).

O título do Paulistão conquistado no último domingo é a 11ª taça de Veiga pelo Palmeiras. Com isso, ele está na oitava colocação entre os jogadores mais campeões do clube. Além dos Paulistas citados, ele tem dois Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa (2023).

Titular do Palmeiras, Raphael Veiga disputou 14 jogos do Palmeiras na temporada, incluindo Paulista e Supercopa, com sete gols marcados e uma assistência. O jogador segue à disposição de Abel Ferreira para o próximo compromisso da equipe contra o Liverpool (URU), pela Libertadores. A bola rola às 21h (de Brasília), no Allianz Parque.

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.