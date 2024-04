Gabriel Jesus dá assistência, e Arsenal empata com Bayern na Champions

No jogo de ida das quartas de final da Champions League, o Arsenal contou com a estrela de Gabriel Jesus, que saiu do banco e deu assistência, para garantir o empate por 2 a 2 com o Bayern de Munique no Emirates Stadium.

Os gols do Arsenal foram marcados por Saka e Trossard. Gnabry e Kane balançaram as redes pelo lado do Bayern.

Autor de um dos gols, Harry Kane ampliou o ótimo retrospecto contra o Arsenal. O atacante tem 22 partidas disputadas contra os Gunners e 15 bolas na rede desde os tempos de Tottenham.

Outro destaque ficou com Gabriel Jesus. O brasileiro saiu do banco de reservas para construir a jogada do gol de empate dos ingleses.

O jogo de volta entre as equipes ocorre na próxima quarta-feira (17), a partir das 16h (de Brasília). Com o empate da ida, quem vencer o segundo confronto estará classificado. Já um novo empate levará a decisão aos pênaltis.

Agora, o Arsenal volta a campo no próximo domingo (14) e vai encarar o Aston Villa na Premier League. A bola rola a partir das 12h30. Já o Bayern de Munique joga pela Bundesliga e enfrenta o Colônia no sábado (13), às 10h30.

Como foi o jogo

Sané em noite mágica e erros cruciais! Em um primeiro tempo para lá de agitado, o Bayern de Munique começou com dificuldades, mas soube aproveitar muito bem os vacilos do Arsenal e a noite inspirada de Leroy Sané. Após sofrer o gol de Saka aos 11 minutos, os alemães responderam pouco depois de uma chance clara perdida por Ben White. Sem perdoar os erros do rival, o time de Thomas Tuchel empatou com Gnabry, aos 16, e ainda buscou a virada antes do intervalo, com Harry Kane, que confirmou o gosto por marcar contra os Gunners.

Jogada brasileira salvadora para o Arsenal! Com dificuldades na segunda etapa, os donos da casa pouco ameaçaram a meta do Bayern de Munique nos primeiros minutos. A entrada de Gabriel Jesus, porém, mudou a perspectiva da partida e fez com que os Gunners crescessem no campo de ataque. Aos 31 minutos, o atacante fez grande jogada e deu lindo passe para Trossard deixar tudo igual no Emirates Stadium. Já na busca pelo terceiro gol, os alemães ficaram no quase nos acréscimos e lamentaram a bola na trave após o desvio de Coman.

Gols e lances importantes

Quase gol brasileiro! Logo aos oito minutos, os ingleses começaram com tudo. Martinelli recebeu passe na entrada da área e arriscou finalização de longe. A bola tirou tinta da trave e levantou a torcida do Arsenal no Emirates Stadium.

O herói chegou! No embalo das arquibancadas, Saka marcou para os Gunners novamente. Aos 11 minutos da etapa inicial, o inglês brigou pela bola, ganhou de Davies e recebeu passe de Ben White já dentro da área. Com um belo chute de perna esquerda, Saka colocou no cantinho e abriu o placar.

Arsenal perdeu chance clara! Em busca do segundo gol, os Gunners seguiram no ataque e quase marcaram o segundo. Aos 14 minutos, Ben White recebeu lindo passe de Havertz e saiu na cara de Neuer. O lateral, porém, chutou em cima do goleiro e perdeu oportunidade inacreditável.

Quem não faz, toma! Sem perdoar, o Bayern de Munique respondeu dois minutos depois. Gabriel Magalhães foi atrapalhado por Raya na saída de bola. O zagueiro deu passe nos pés de Sané, que achou Goretzka nas costas da marcação e iniciou o contra-ataque. Livre, o alemão colocou Gnabry na cara do gol para bater na saída do goleiro e deixar tudo igual.

Neuer quis ainda mais emoção! Aos 27 minutos, o goleiro do Bayern se atrapalhou todo em cobrança de escanteio fechada e por pouco não viu o Arsenal marcar o segundo gol na partida.

Penalidade e virada alemã com Kane! Inspirado, Sané carregou o Bayern de Munique e fez grande jogada aos 30 minutos. Sem ser incomodado, o alemão foi avançando e se livrando da marcação até entrar na área. Com muito espaço cedido, Saliba derrubou o rival e foi obrigado a cometer pênalti. Na cobrança, Harry Kane deslocou Raya com extrema facilidade e virou o jogo.

Quem segura o homem? Com muita liberdade, Sané voltou a construir boa jogada, mas não concluiu bem desta vez. Aos 36 minutos da etapa inicial, ele recebeu passe em contra-ataque e avançou em direção ao gol. Ben White, contudo, se recuperou e evitou o pior antes do intervalo.

Bávaros sem levar grandes sustos! Com ritmo mais cadenciado na segunda etapa, o Bayern apostou na posse de bola e nos ataques bem trabalhados. Aos 11 minutos, Goretzka arriscou de longe e mandou para fora.

Gunners na pressão, mas sem perigo! Atrás do placar, o Arsenal contou com grande apoio da torcida, mas pecou na criação das jogadas para buscar o empate no jogo de ida das quartas da Champions.

Brasileiro saiu do banco e brilhou! Aos 24 minutos, Gabriel Jesus saiu da reserva e entrou com ritmo acelerado na partida. Já aos 31, o atacante fez grande jogada e deu linda assistência para Trossard, que bateu firme e deixou tudo igual.

Trave salvou o Arsenal! Já nos acréscimos da partida, Coman recebeu passe de Musiala após boa jogada pela lateral e deu leve desvio. A bola passou no meio das pernas de Raya e tocou caprichosamente na trave. Saka ainda reclamou de um possível pênalti no último lance, mas o juiz nada marcou.

Ficha técnica

Arsenal 2 x 2 Bayern de Munique

Data e horário: 9 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

Competição: Liga dos Campeões

Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra

Árbitro: Glenn Nyberg

Assistentes: Mahbod Beigi e Andreas Söderqvist

VAR: Pol van Boekel

Cartões amarelos: Alphonso Davies (BAY), aos 9'/1ºT; Harry Kane (BAY), aos 9'/2ºT; Thomas Partey (ARS), aos 43'/2ºT.

Gols: Bukayo Saka (ARS), aos 11'/1ºT; Gnabry (BAY), aos 16'/1ºT; Harry Kane (BAY), aos 31'/1ºT; Trossard (ARS), aos 31'/2ºT.

ARSENAL: David Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Kiwior (Zinchenko); Declan Rice, Jorginho (Gabriel Jesus) e Odegaard; Bukayo Saka, Kai Havertz (Thomas Partey) e Gabriel Martinelli (Trossard). Técnico: Mikel Arteta.

BAYERN DE MUNIQUE: Manuel Neuer; Kimmich, Eric Dier, De Ligt e Alphonso Davies; Konrad Laimer, Goretzka e Musiala; Leroy Sané (Coman), Harry Kane e Gnabry (Raphael Guerreiro). Técnico: Thomas Tuchel.