Após tri do Paulista, Abel publica vídeo com declarações ao Palmeiras e agradece homenagem da torcida

O técnico Abel Ferreira levantou mais uma taça pelo Palmeiras no último domingo após comandar a equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Santos, no Allianz Parque. Nesta terça-feira, o treinador publicou um vídeo com diversas declarações ao clube e agradeceu a homenagem feita pela torcida.

"Não somos mais. Não somos menos. Somos Palmeiras!", escreveu na legenda.

Com o Paulista de 2024, o português chegou à sua 10ª taça conquistada no comando do clube e se tornou o treinador mais vencedor da equipe ao lado de Oswaldo Brandão.

Antes da bola rolar no clássico decisivo, a torcida palmeirense montou um mosaico que mexeu com o treinador português. Além da presença da bandeira de Portugal, a torcida estendeu o desenho uma caravela liderada pelo treinador e todas as taças conquistadas pelo clube desde sua chegada em outubro de 2020.

Ao todo, Abel tem três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Abel tem pelo menos mais uma temporada e meia no comando do Verdão. No início dessa temporada, o treinador renovou seu contrato até o fim de 2025.