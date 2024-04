Ancelotti, técnico do Real Madrid, analisa empate com City na Champions: "Começamos muito mal"

Nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, Real Madrid e Manchester City empataram pelo placar de 3 a 3, no confronto de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Carlo Ancelotti, treinador dos mandantes que chegou ao seu jogo de número 200 pela competição internacional, analisou o resultado, ressaltando o começo ruim da equipe na partida. O italiano, apesar de não ter saído com o resultado planejado, mantém confiança na classificação.

"Um jogo muito equilibrado, competitivo e disputado. Começamos muito mal, mas depois o time voltou e, apesar de manter a pressão alta, se saiu bem. Podíamos fazer 3 a 1 com Bellingham e Vinicius e, quando baixamos a energia, eles seguraram a bola. Vamos manter a confiança. A ideia era sair com uma pequena vantagem, mas foi um jogo muito disputado. Temos de manter esta atitude para a segunda partida", afirmou o técnico.

Rodrygo, atacante do Real Madrid, surpreendeu a todos ao aparecer jogando pelo lado esquerdo, posição em que, normalmente, Vinicius Junior ocupa. Questionado a respeito disso, o italiano pontuou a criatividade do time no setor, elogiando a jogada do segundo gol merengue. "Sim, no segundo gol foi uma jogada perfeita, combinando de forma espetacular com o Vinicius. Lá, na esquerda, nos propusemos a criar chances e conseguimos. No segundo tempo, ele (Rodrygo) deixou o Vini sozinho uma vez."

Ancelotti aproveitou para projetar a segunda partida da eliminatória. O experiente técnico declarou estar satisfeito com o resultado obtido em Madrid.

"O que queríamos era conseguir uma pequena vantagem, mas temos que sair satisfeitos, porque competimos. Se fizermos isso lá também, algo de bom pode acontecer."

O duelo de volta será na próxima quarta-feira (17), no Etihad Stadium, na Inglaterra. Quem avançar à semifinal, enfrentará o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Arsenal, que também empataram na ida (2 a 2).