América-MG comunica venda de Emmanuel Martínez ao Fortaleza; veja valores

Após longa novela, o meia Emmanuel Martínez, do América-MG, teve seu futuro definido. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, Marcus Salum, presidente da SAF do clube, anunciou que vendeu 80% dos direitos econômicos do atleta ao Fortaleza. A negociação foi fechada em 1,8 milhão de dólares (R$ 9 milhões).

"Concluímos a negociação do atleta ontem (segunda-feira). Estamos comunicando oficialmente que o atleta foi vendido ao Fortaleza. Vendemos o jogador por 1,6 milhão de dólares (cerca de R$ 8 milhões). O Fortaleza ainda vai pagar 200 mil dólares (R$ 1 milhão) que o América deve ao atleta, então fechamos por 1,8 milhão de dólares por 80% do jogador", falou.

Marcus Salum disse que após a confirmação do rebaixamento do América-MG para a Série B em 2023, Martínez e Mastriani pediram para que fossem negociados, pois não queriam jogador a Segunda Divisão.

Mastriani foi negociado com o Athletico-PR no início da temporada, entretanto, as propostas por Martínez não estavam agradando a diretoria do Coelho.

"Tivemos muitas especulação por Martínez. Corinthians e Vasco especularam. Quem fez proposta por empréstimo foi o Bahia, mas não queríamos emprestar, já que entendíamos que essa negociação por empréstimo não nos atenderia, inclusive por causa de valores. Outros clubes especularam e não fizeram [propostas]", falou.

Na última quarta-feira, o América-MG havia soltado uma nota informando que não comentaria mais especulações por Martínez, mas revelou que caso chegasse uma boa proposta, a negociação seria confirmada.

"Caso haja uma proposta oficial que o América SAF entenda ser interessante para o clube, e o jogador para a sua carreira, a transferência será concretizada e posteriormente informada", foi escrito.

Até o momento, o Fortaleza não se pronunciou sobre a aquisição de Martínez. A equipe nordestina tem compromisso pela Sul-Americana nesta quarta-feira, contra o Nacional Potosí.