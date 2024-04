Aguero faz aposta certeira e ganha R$ 45 mil em 15 minutos de Real x City

O ex-atacante Kun Aguero, ídolo do Manchester City, ganhou cerca de R$ 45 mil com uma aposta na partida do clube inglês contra o Real Madrid, hoje (9), na Liga dos Campeões da Europa.

O que aconteceu

O lucro veio aos 15 minutos de jogo. O ex-atacante apostou que a partida teria mais de dois gols. Aos 14 minutos, Rodrygo virou o jogo para o Real Madrid, depois de o time espanhol sair atrás no marcador com menos de um minuto.

Ex-jogador apostou R$50 mil para quase dobrar o valor. Ele compartilhou a aposta com seus seguidores nas redes sociais, dizendo que uma partida como esta merecia muitos gols.

Gols em abundância e tudo aberto nas quartas de final. O restante da partida confirmou os primeiros minutos movimentados. O City voltou a comandar o placar, mas o Real Madrid buscou a igualdade novamente: 3 a 3. A volta será no Etihad Stadium na próxima quarta-feira (17).

Un partido como el de hoy merece varios goles @Stake pic.twitter.com/01MUnn8iWU -- Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) April 9, 2024

Muitos gols no outro jogo das quartas de final. Arsenal e Bayern de Munique empataram em 2 a 2 em Londres e decidem a vaga na próxima semana, em Munique.

Outros jogos das quartas de final amanhã (10), às 16h (de Brasília). O Atlético de Madri recebe o Borussia Dortmund e o Barcelona visita o PSG nos outros dois jogos de ida desta fase da Liga dos Campeões.