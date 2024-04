Weverton fala sobre futuro do Palmeiras sem Endrick: 'Abel já tem um plano'

O goleiro Weverton falou sobre o que esperar do Palmeiras após a saída de Endrick, no meio do ano, para o Real Madrid, e afirmou que Abel Ferreira já tem um plano. A entrevista foi dada ao Globo Esporte São Paulo.

Você pode ter certeza que o Abel já tem um plano muito bem na cabeça dele. Infelizmente, vamos perder um grande jogador, que se formou com a gente, que a gente viu crescer, que a gente viu ele sofrer com as críticas. Ele cresceu muito aqui e vai se tornar um grandíssimo jogador

Weverton também disse que com a saída de Endrick, proporcionará o surgimento de mais jogadores.

Eu tenho certeza que já tem outros jogadores importantes surgindo, como o Luís Guilherme que está surgindo em um momento importante. O Dudu, também, está voltando e vai nos ajudar muito. A gente vai sentir falta do Endrick, mas com certeza quem está surgindo vai dar conta do recado e veremos um Palmeiras que vai dar muita alegria aos torcedores

O que mais Weverton disse:

Relação com o Endrick: "Eu que cuido dele. Dá trabalho, viu? E ele é meu vizinho de quarto lá no CT, meu irmão, ele joga videogame, não deixa eu dormir. Eu vou lá, bato na porta dele e falo se você fizer isso eu vou te pegar. Acabou [as apostas de tênis] agora não sou besta mais. Apostar com ele, não para de fazer gol. Ele que me deu esse relógio aqui. Eu fiz um investimento, eu dei tênis para ele, o que ele me fez? Me deu um rolex. Foi um bom investimento"

Bola não estava rolando no início da jogada: "A bola não estava rolando. Eu vi o pessoal falando da dúvida, mas é que eu jogo a bola para ela pegar, voltar e parar. Já é um jeito que eu tenho de parar, só que quando eu vou correndo, ela está rolando, mas quando eu bato ela está parada. Isso é sem dúvida nenhuma. Eu treino para jogar e ela voltar e ficar ali parada".

Sentimento da conquista do tricampeonato: "Realmente foi uma conquista espetacular. Eu vi algumas pessoas falando que a última vez que o Palmeiras tinha sido tricampeão paulista, não era nem Sociedade Esportiva ainda, era Palestra Itália. Então, a Sociedade Esportiva Palmeiras merecia esse tricampeonato paulista, acho que foi muito merecido e histórico".

Jogar os pés: "É muito treinado. Nesse Campeonato Paulista mesmo, eu tinha dado uma assistência para o Flaco, contra a Ponte Preta. Ele tinha perdido o gol e agora o Endrick. Vou entregar o segredo é combinado, principalmente na bola parada onde está praticamente todo o time adversário na nossa área. Os gandulas já deixam as bolas ali perto do gol, perto da minha trave, então eu jogo e já bato rápido".

Pedido de Abel: "Foi um momento muito bacana dele comigo. Ele me pediu para que nas bolas paradas eu jogasse mais adiantado e eu falei, 'poxa, a galera está me criticando para caramba. O cara ao invés de me deixar mais tranquilo, me expor menos, vai me expor mais'. Mas eu também pensei, é uma oportunidade de crescimento e isso mostra confiança. Em um momento de crise, onde está todo mundo me criticando o cara quer dar um upgrade na minha carreira também".

Segredo do Palmeiras: "É o que poucas pessoas conseguem ver. O nosso companheirismo todos os dias, respeito. A gente não tem respeito só pela minha família, eu respeito a família do Luan, eu sei quem são os filhos, eu sei quem é a esposa, eu sei quem é a esposa do Rony, quem são os filhos do Rony. Então, sempre que entramos em campo, entramos por eles também. De fato nós somos uma família que se respeita e que quer o bem um do outro, então, isso faz diferença dentro do campo. Acho que isso que fez a diferença para o Palmeiras nos últimos anos".