Walker e Aké desfalcam Manchester City contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões

O Manchester City anunciou nesta segunda-feira a lista de relacionados para o confronto com o Real Madrid, que será realizado nesta terça, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. As principais ausências são os defensores Kyle Walker e Nathan Aké, que estão lesionados.

Check out our travelling squad for tomorrow night's #UCL visit to Real Madrid! ? ? Manchester City (@ManCity) April 8, 2024

Walker sofreu uma lesão nos isquiotibiais (parte de trás da coxa) durante a derrota da Inglaterra para o Brasil por 1 a 0, em Wembley, no dia 23 de março, em amistoso. O lateral direito perdeu os últimos 3 jogos do time de Manchester.

O inglês será um grande desfalque para a equipe comandada por Pep Guardiola. Titular absoluto do City, Walker seria um dos responsáveis por tentar parar o atacante brasileiro Vinicius Júnior, uma das principais peças ofensivas do Real Madrid.

O zagueiro holandês Aké se machucou no empate com o Arsenal em 0 a 0, no fim de março, e ficou de fora das partidas do Manchester City contra o Aston Villa e Crystal Palace.

Apesar dos desfalques, os defensores John Stones e Josko Gvardiol, que eram dúvidas para a partida, estão entre os relacionados.

O Manchester City enfrenta o Real Madrid nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League.