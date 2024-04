Vai contratar? Como o Flamengo vê o mercado da bola após título do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo está satisfeito com o elenco para o primeiro semestre de 2024. Pelo menos foi a primeira avaliação da diretoria depois da conquista do título do Campeonato Carioca ontem (7), no Maracanã.

O que aconteceu

O Fla deve fechar a janela com quatro reforços. Foram eles Nico De la Cruz, Matias Viña, Léo Ortiz e Carlinhos.

A diretoria tinha um alvo principal na janela e concluiu. Carlinhos, do Nova Iguaçu, foi confirmado antes mesmo do fim do Estadual. Com a concorrência de outros clubes grandes, o rubro-negro preferiu tomar a dianteira da situação

A princípio o clube está satisfeito. O Fla teria até o dia 19 de abril para fechar com jogadores que foram inscritos em algum campeonato estadual.

Marcos Braz disse acreditar que o time está fechado. O vice-presidente de futebol do Flamengo evitou criar expectativas na torcida.

A princípio já fizemos as contratações que deveríamos fazer. Essa janela encurta muito o poderio do Flamengo em relação ao que pode buscar no mercado. Acho que estamos com o elenco fechado até o meio do ano. Não vou falar que não vou contratar, mas não quero criar nenhuma expectativa na torcida que não seja verdadeira. Marcos Braz

O Fla supriu ausências importantes na janela, mas outros setores podem sofrer. A lateral-esquerda, por exemplo, pode ficar sem os dois jogadores na Copa América caso Ayrton Lucas e Viña sejam convocados. A tendência é que haja improviso ou o uso de alguém da base.

A diretoria deve se reunir com a comissão para uma avaliação final. Caso não faça mais contratações, o Flamengo só poderá ter mais reforços no segundo período de janela, entre 10 de julho e 2 de setembro.