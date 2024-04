Último de titular de 2019, Arrascaeta une passado e futuro do Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

Último nome do time de 2019 a resistir como titular, Arrascaeta foi promovido à capitão e levantou a taça de campeão carioca do Flamengo. Protagonista no time mesmo tempos depois do "ano mágico", o uruguaio está na sexta temporada vestindo a camisa do clube.

O que aconteceu

Arrascaeta conquistou o 12º título pelo Flamengo. Ele, Gabigol e Bruno Henrique são os remanescentes de 2019 no elenco e os jogadores que somam mais taças. Gerson também esteve naquele time, mas saiu no meio do caminho e voltou.

Mesmo sem ser titular, Bruno Henrique também tomou os holofotes. Foi dele o gol da vitória que carimbou o título para o Fla já no segundo tempo.

Gabigol, o terceiro nome de 2019, é reserva. Atualmente, além disso, ele está suspenso por tentativa de fraude ao exame antidoping.

O trio está a uma taça de igualar Zico e Júnior pelo Fla. Eles deixaram Leandro, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Diego Alves e Vitinho, todos com 11 troféus, para trás.

Um prazer representar essa imensa torcida. Pelos que estão aqui e os que não conseguem vir, são de outro lugar. Sabemos que é uma responsabilidade e um orgulho grande fazer parte dessa nação. Feliz de poder conquistar mais um título para eles. Arrascaeta

Passado e futuro

O uruguaio parece ser o único incontestável desde que chegou ao Flamengo. Mesmo com altos e baixos, sempre que esteve disponível foi titular do time independentemente do treinador.

Até quando não esteve fisicamente bem, Arrasca precisou jogar no sacrifício. Aconteceu em diversas oportunidades, como na final da Copa do Brasil do ano passado.

A comissão espera confirmar a boa condição física do capitão com a sequência. Internamente há a avaliação que a preparação será testada para valer a partir de agora com Brasileirão, Libertadores e em breve a Copa do Brasil.

Desde que chegou, Tite colocou como missão ter o uruguaio 100% pronto. Por isso, o que o treinador pensa para o time passa, também, pela presença do camisa 14.