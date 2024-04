Título do Flamengo é marcado por críticas à diretoria e Gabigol em alta

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo confirmou o título do Campeonato Carioca após vencer o Nova Iguaçu, mas o momento marcante do título ficou para o pós-jogo. Enquanto a diretoria acabou vaiada pela torcida, Gabigol foi ovacionado e recebeu pedidos para permanecer no clube.

O que aconteceu

Os jogadores tentaram minimizar as vaias à diretoria. Quando a torcida reagiu, o elenco aplaudiu em resposta.

As críticas aconteceram quando os dirigentes foram pegar a taça antes dos atletas. Eles a receberam e tiraram fotos para depois levaram para os jogadores.

Marcos Braz e Rodolfo Landim já tinham sido hostilizados minutos antes. A torcida entoou cânticos já conhecidos como "meu Flamengo não precisa de você" e "ei, Landim, vai tomar...".

Os cantos começaram logo depois do momento de exaltação a Gabigol. O atacante apareceu no telão em vídeo e levou os rubro-negros à loucura no Maracanã.

A torcida cantou o nome dele e pediu "fica Gabigol". Antes do jogo também havia uma bandeira com "Fechados com Gabigol" no meio da arquibancada. O atacante publicou a imagem nas redes sociais com os dizeres "as ruas falam".

O Maracanã foi bastante "vocal" sobre Gabi nos últimos meses. Ovacionado sempre que entrava em campo, o atacante chegou a ver Pedro ser vaiado quando deixava o campo para a entrada dele duas vezes. No primeiro jogo da final, o herói dos títulos da Libertadores também foi lembrado e a torcida manifestou apoio depois da punição.

O camisa 10, vale lembrar, não podia sequer ir ao estádio como torcedor. Ele segue punido por tentativa de fraude ao exame de doping e aguarda a resposta do efeito suspensivo.

Recebo com a maior tranquilidade e respeito do mundo. Falo por mim, sei o trabalho que estou tentando fazer e faço. Acho que os resultados vieram e muito. Tenho a consciência tranquila. Respeito a torcida e qualquer tipo de manifestação trato com muita tranquilidade. Saio na rua e sei quantas fotos tiro por dia. É bem equilibrado, estamos em um país livre que todo mundo pode se manifestar. Estamos em um processo eleitoral pesado. É do jogo. Marcos Braz