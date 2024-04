Técnico de time da A2 do Paulista sofre infarto um dia após perda do acesso

Do UOL, em São Paulo

O técnico da Portuguesa Santista Sérgio Guedes sofreu um infarto no dia seguinte à derrota na semifinal da Série A2 do Paulistão.

O que aconteceu

O clube informou que o estado do treinador, que sofreu infarto na manhã de hoje, é estável. Segundo a equipe da Baixada Santista, ele está internado para observação.

O infarto ocorreu um dia após a perda do acesso para a elite do Paulistão. Ontem, a Portuguesa Santista foi eliminada nos pênaltis pelo Noroeste, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. A vaga na final também representaria a subida de divisão.

Sérgio Guedes tem 61 anos e retornou ao time em 2023. Com o time, foi campeão da Copa Paulista do ano passado.