Colunistas do UOL elegem seleção do Campeonato Paulista; veja

O Campeonato Paulista terminou ontem (7) com o tricampeonato do Palmeiras, e os colunistas do UOL montaram as suas seleções do torneio.

Alicia Klein: Weverton (Palmeiras); Mayke (Palmeiras), Gil (Santos), Murilo (Palmeiras) e Piquerez (Palmeiras); Aníbal Moreno (Palmeiras), João Schmidt (Santos), Rômulo (Novorizontino) e Raphael Veiga (Palmeiras); Endrick (Palmeiras) e Flaco López (Palmeiras). Téc: Abel Ferreira

Danilo Lavieri: João Paulo (Santos); Mayke (Palmeiras), Luan (Palmeiras), Joaquim (Santos) e Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino); Aníbal Moreno (Palmeiras), Diego Pituca (Santos) e Rômulo (Novorizontino); Guilherme (Santos), Lucas (São Paulo) e Endrick (Palmeiras). Téc: Fábio Carille

Julio Gomes: João Paulo (Santos); Gil (Santos), Joaquim (Santos) e Murilo (Palmeiras); João Schmidt (Santos), Aníbal Moreno (Palmeiras), Raphael Veiga (Palmeiras) e Rômulo (Novorizontino); Endrick (Palmeiras), Flaco López (Palmeiras) e Guilherme (Santos). Téc: Fábio Carille

Luis Rosa: Jordi (Novorizontino); Mayke (Palmeiras), Gil (Santos), Murilo (Palmeiras) e Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino); Diego Pituca (Santos), Aníbal Moreno (Palmeiras), Giuliano (Santos) e Rômulo (Novorizontino); Endrick (Palmeiras) e Flaco López (Palmeiras). Téc: Abel Ferreira

Milton Neves: João Paulo (Santos); Mayke (Palmeiras), Gil (Santos), Joaquim (Santos), J. Capixaba (Red Bull Bragantino); J. Schmidt (Santos), Diego Pituca (Santos), Rômulo (Novorizontino), Raphael Veiga (Palmeiras); Flaco López (Palmeiras), Endrick (Palmeiras). Téc: Abel Ferreira

PVC: João Paulo (Santos); Mayke (Palmeiras), Arboleda (São Paulo), Murilo (Palmeiras), Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino); João Schimidt (Santos), Aníbal Moreno (Palmeiras), Rômulo (Novorizontino); Lucas Moura (São Paulo), Flaco López (Palmeiras), Endrick (Palmeiras). Téc: Fábio Carille

Rafael Reis: Weverton (Palmeiras); Mayke (Palmeiras), Gil (Santos), Murilo (Palmeiras) e Piquerez (Palmeiras); Aníbal Moreno (Palmeiras), João Schmidt (Santos), Rômulo (Novorizontino) e Raphael Veiga (Palmeiras); Endrick (Palmeiras) e Flaco (Palmeiras). Téc: Abel Ferreira

Ricardo Perrone: Weverton (Palmeiras); Mayke (Palmeiras), Gil (Santos), Murilo (Palmeiras) e Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino); João Schmidt (Santos), Aníbal Moreno (Palmeiras), Rômulo (Novorizontino) e Raphael Veiga (Palmeiras); Endrick (Palmeiras) e Flaco López (Palmeiras). Téc: Fábio Carille