Seleção Brasileira feminina acompanha eclipse solar total nos Estados Unidos

A delegação da Seleção Brasileira feminina acompanhou nesta segunda-feira, em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos, o eclipse solar total. O evento astronômico não acontecia de forma total no estado norte-americano desde 1806, há mais de dois séculos.

"Foi uma experiência incrível ter presenciado o Eclipse Solar pela primeira vez, ainda mais por estar junto a seleção. Não é todo mundo que tem uma oportunidade como a que tivemos hoje. Fico feliz de ter visto e presenciado um fenômeno como esse", disse Angelina, meia do Brasil.

As jogadoras se preparavam para o duelo contra o Japão, válido pelo Torneio SheBelieves, que acontece nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio Lower.com.

O eclipse solar total antecedeu o treino da Seleção, que encerrou a preparação para o duelo. O evento, que ocorreu por volta das 15h (horário local), é extremamente raro e está previsto para acontecer novamente apenas em 2099.

"Foi a primeira vez que assisti ao eclipse solar. Para mim foi um momento bem divertido e energético. Pude trazer consciência para aquele momento, mentalizar coisas positivas e agradecer pelo agora, ainda mais presenciando esse fenômeno com a Seleção e com as minhas companheiras", comentou a lateral Fê Palermo.

Para garantir a segurança da delegação, o evento foi assistido com óculos de proteção.