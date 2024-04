São Paulo vende mais de 40 mil ingressos para estreia no Morumbis pela Libertadores 2024

Na busca pela primeira vitória, o São Paulo encara o Cobresal-CHI pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A equipe contará com o apoio da torcida no Morumbis.

Até o momento, mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o compromisso. Essa será a estreia do Tricolor na casa são-paulina nesta edição do torneio continental.

Na estreia, o São Paulo perdeu do Talleres por 2 a 1, na Argentina. O revés aumentou a má fase que paira no clube do Morumbis.

Diante do resultado negativo, o time de Thiago Carpini está na lanterna do Grupo B. Cobresal (1), Barcelona-EQU (1) e o time argentino (3) completam a chave.

O confronto está agendado para acontecer às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira. A equipe deve contar com os retornos de Rodrigo Nestor e Calleri.