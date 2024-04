São Paulo não termina um jogo sem sofrer gol há quatro partidas

O São Paulo vive má fase após começo de temporada positivo, e a defesa é um dos aspectos para isso. O Tricolor foi vazado nos últimos quatro jogos.

O time sofreu gol nos confrontos contra Palmeiras (1 a 1), Ituano (3 a 2) e Novorizontino (1 a 1), pelo Paulistão, e Talleres (2 a 1), pela Libertadores. Nesta sequência, então, foram dois empates, uma derrota e uma vitória.

A última vez que o time de Carpini não foi vazado foi na vitória contra a Inter de Limeira por 3 a 0, em Brasília. Em 14 jogos, o São Paulo não teve as redes balançadas por quatro vezes: Portuguesa (1 a 0), Palmeiras (0 a 0), Água Santa (3 a 0) e Inter de Limeira (3 a 0).

Em busca de resolver essa e outras falhas, o São Paulo enfrenta o Cobresal pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira (10), no Morumbis.

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.