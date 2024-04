Santos se reapresenta após vice do Paulista e muda foco para a Série B do Brasileirão

Depois de perder a final do Campeonato Paulista para o Palmeiras, o elenco do Santos se reapresentou no CT Rei Pelé nesta segunda-feira.

Os atletas que iniciaram a derrota de 2 a 0 para o Alviverde, no Allianz Parque, no último domingo, fizeram apenas um trabalho regenerativo. O restante do grupo treinou no gramado.

Agora, o foco do elenco é na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille terá duas semanas de preparação para a estreia do Peixe na competição.

O Alvinegro Praiano estreia no torneio contra o Paysandu, entre os dias 19 e 21 de abril, em casa. A CBF ainda não desmembrou a rodada.

Veja programação dos próximos dias

Terça-feira (9)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Quarta-feira (10)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.

Quinta-feira (11)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.