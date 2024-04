Rogério Ceni assume responsabilidade por vice do Bahia contra o Vitória

O Bahia empatou com o Vitória em 1 a 1 pelo jogo de volta da decisão do Campeonato Baiano e viu seu maior rival levantar o troféu do torneio. Após o jogo do último domingo, o treinador Rogério Ceni assumiu a responsabilidade e lamentou o resultado.

"Frustrados. Eu queria muito esse primeiro título no Bahia, eu queria muito ser campeão, queria muito o título, e a responsabilidade é minha. Aos jogadores eu só tenho elogios. O que eles deixaram dentro de campo, como eles representaram o clube, foi muito digno, mesmo perdendo o título que queríamos muito", disse em entrevista coletiva.

O Vitória abriu o placar no começo do jogo, e o Bahia buscou o empate poucos minutos depois. No entanto, a situação do Tricolor de Aço complicou mesmo aos 30 minutos do primeiro tempo, quando o defensor Rezende recebeu cartão vermelho. De acordo com Ceni, a expulsão foi determinante para o resultado.

"Eu acho que hoje com a expulsão sofremos mais do que o normal, e em um lance muito interpretativo. Ficar com um a menos durante 70 minutos pesa. O Vitória é muito competitivo. Tivemos boas oportunidades nos dois jogos, eles também. Foram dois jogos bem equilibrados, é uma pena, eu lamento. Sei que o torcedor está muito chateado, nós também", falou.

O elenco do Bahia não terá muito tempo para lamentar. A equipe volta a campo já nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Náutico, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.