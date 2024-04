Rodrygo explica por que rejeitou proposta do Liverpool para seguir no Santos em 2017

Antes de assinar com o Real Madrid, Rodrygo ficou perto de fechar com o Liverpool. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o brasileiro explicou o motivo para ter rejeitado a proposta de três milhões de euros (cerca de R$16 milhões) dos ingleses, em 2017, para seguir no Santos.

"Não fechamos o negócio porque eu não quis. Eu queria ficar no Santos mesmo sabendo que a oferta era muito boa. O caminho que me prometeram também teria sido muito bom para minha carreira. Ia terminar os estudos na Inglaterra para me preparar para o futebol europeu", disse.

"Sempre foi meu sonho jogar na Europa. Estava tudo muito bom, mas meu desejo falou mais alto. Queria ficar no Santos e fazer um pouco de história no clube. E foi isso que aconteceu: consegui realizar meu sonho de jogar no Santos. Mas é verdade, quase fui para Liverpool", completou

Rodrygo fechou com o Real Madrid em 2018, entretanto, se juntou aos espanhóis apenas em junho de 2019, seis meses após completar 18 anos de idade. Para contar com o garoto, os merengues precisaram desembolsar 45 milhões de euros (R$ 193 milhões na época).

Durante a entrevista, Rodrygo também comentou sobre a partida contra o Manchester City pelas quartas de final da Champions League, marcada para essa terça-feira, às 16h (de Brasília). Ele revelou que preferia ter evitado o adversário nesta fase da competição.

"Esse era um adversário que, para ser sincero, não queríamos enfrentar. E eles também pensam o mesmo: não queriam jogar contra nós. É um jogo que todos esperam que seja a final, mas vai ser agora. O Manchester City é muito bom, mas a nossa equipe também é muito forte. Será bom reencontrá-los", falou