Rodrigo Nestor revela ansiedade para voltar a jogar pelo São Paulo

Nesta segunda-feira, o meia Rodrigo Nestor foi liberado para voltar a ser relacionado pelo São Paulo contra o Cobresal, pela Libertadores. O Cria de Cotia revelou que está ansioso para a volta aos gramados.

"Estou muito ansioso. A expectativa é máxima para que dê certo. Eu já joguei uma vez, mas era sem torcida. Poder ver o Morumbis lotado e aproveitar esse momento. Desfrutar desse momento, porque é um clube grande, que combina com a competição. Essa equipe também tem a cara da Libertadores", disse.

O jogador sofreu uma lesão no joelho esquerdo em novembro do ano passado. Antes, ele foi o herói da conquista da Copa do Brasil, marcando o gol do título inédito contra o Flamengo, no Morumbis.

Nestor também aproveitou a oportunidade para fazer um balanço do período de recuperação e revelou o momento mais difícil.

"No começo, foi muito difícil assimilar essa lesão. Eu não tinha passado por procedimento cirúrgico. A parte mais difícil foi o pós-operatório, ficar algumas semanas sem poder andar direito, sem se movimentar, fazer as coisas, viver a vida", completou.

No Direto do CT, as informações do treino desta segunda-feira e uma entrevista com Rodrigo Nestor!

O meia do Tricolor disse, por fim, o que aprendeu com a sua primeira recuperação pós procedimento cirúrgico.

"Foi bom para eu que eu aprendi a me conhecer um pouco melhor, entender que isso faz parte do esporte, que pode ser que aconteça de novo. É algo que eu não posso controlar. O que eu posso fazer é me cuidar, como eu sempre me cuidei", finalizou.

Com Nestor à disposição, o São Paulo duela contra o Cobresal às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Morumbis.