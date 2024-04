RB Bragantino desembarca na Argentina para duelo contra o Racing pela Sul-Americana

Nesta segunda-feira, a delegação do RB Bragantino desembarcou em Buenos Aires, capital da Argentina, para o jogo contra o Racing, válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Perón.

O elenco do RB Bragantino realizou na manhã desta segunda-feira, ainda em Bragança Paulista, o penúltimo treino antes do duelo. O Massa Bruta deve voltar aos trabalhos nesta terça-feira para encerrar a preparação para o jogo.

O RB Bragantino busca conquistar mais uma vitória na competição, após vencer o Coquimbo Unido-CHI na estreia por 1 a 0. O time de Bragança Paulista integra o Grupo H do torneio, que, além do time chileno e do Racing, conta com o Sportivo Luqueño-PAR.

A equipe comandada por Pedro Caixinha planeja deixar para trás as eliminações na Copa Libertadores e no Campeonato Paulista. O RB Bragantino, ao lado do Racing, é um dos favoritos de sua chave para avançar ao mata-mata da Copa Sul-Americana.