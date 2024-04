Quinto lugar em Londres 2012, Marílson fala sobre expectativa para Olimpíadas

As Olimpíadas de Paris 2024 estão cada vez mais perto e uma das modalidades presentes é a Maratona. Quinto lugar nos Jogos de Londres 2012, Marílson dos Santos falou sobre a expectativa do Brasil numa das provas mais tradicionais do torneio.

O ex-fundista destacou Daniel Nascimento Ferreira e acredita que o corredor pode ter um desempenho positivo.

"O Brasil vai bem representado, principalmente o Danielzinho, que está muito bem e o recordista sul-americano. É um atleta que vai poder nos representar nas Olimpíadas e poderá fazer um grande resultado. Eu torço para que ele se sinta bem, chegar bem preparado e desempenhar tudo aquilo que ele almeja", disse em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Até o momento, o único maratonista a conquistar o índice olímpico foi Daniel 2h07min035s. Os atletas têm até o dia 30 deste mês para chegar ao feito, sendo que o Brasil tem direito a três vagas masculinas e três femininas na elite.

Na Maratona, o Brasil tem apenas uma medalha conquistada. Nos jogos de Atenas, Vanderlei Cordeiro de Lima conquistou o Bronze.

Além do desempenho nas Olimpíadas, Marílson Gomes dos Santos foi tricampeão da São Silvestre (2003, 2005 e 2010) e bicampeão da maratona de Nova York (2006 e 2008).