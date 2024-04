Qual o futuro do Palmeiras sem Endrick? 'Abel não tem substituto', diz RMP

Abel Ferreira terá uma tremenda dor de cabeça com a saída de Endrick do Palmeiras no meio do ano, analisou o colunista Renato Mauricio Prado, no Fim de Papo. Para ele, o treinador não tem um substituto à altura no elenco e vai precisar se reinventar mais uma vez para armar o time sem seu principal jogador no momento.

'Abel não tem substituto à altura para o Endrick': "O Abel não tem substituto para o Endrick, ele pode botar quem ele quiser, ele não tem um substituto à altura para o Endrick. Na defesa, o Gomez faz falta, mas já estava sem jogar há um tempão, voltou nesse jogo e sentiu de novo, provavelmente vai continuar a zaga que estava jogando sem ele, esse não acho um grande problema. O grande problema é o Endrick. O Lázaro, com todo respeito ao Lázaro, que começou no Flamengo, foi campeão pelo Flamengo e pela seleção brasileira, inclusive fazendo o gol do título, ele não é esse jogador todo".

'Palmeiras vai ter problemas com a saída do Endrick': "Tem muita gente que está se iludindo em relação ao Lázaro, que é um bom jogador, ponto. Nada além disso. O Lázaro jogar no lugar do Endrick, esquece. Não dá nem para começar a comparar, nem para o par ou ímpar. Então, o Abel vai ter que quebrar a cabeça e arrumar uma forma de manter a criatividade, o talento, tudo que vai perder sem o Endrick a partir do momento que ele não jogar mais. O Abel vai ter problemas, o Palmeiras vai ter problemas com a saída do Endrick, não vai ser o Lázaro que vá substituir e acho que nem o Dudu. Mesmo que o Dudu volte bem, não é a mesma coisa".

