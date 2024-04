PVC: Allianz Parque mudou a história do Palmeiras. São 8 títulos em 9 anos

A construção do Allianz Parque mudou a história do Palmeiras, destacou o colunista Paulo Vinícius Coelho, no De Primeira.

O Verdão venceu oito títulos em nove anos no seu moderno estádio, apontou PVC. Em termos de comparação, foram oito títulos conquistados no Parque Antártica em 100 anos.

O Abel é um símbolo, sim. Ontem, foi o Endrick, que não jogou uma grande partida, mas participou dos dois gols. Mas eu vou jogar na conta do Allianz Parque. Eu fiz uma conta ontem que é impressionante. A partir da compra do Parque Antártica pelo Palmeiras, o Palmeiras foi campeão paulista no Parque Antártica em 1926, em 1933 e 1936. Depois disso, em 1976. Em 1998, Mercosul; em 1999, Libertadores; em 2008, Campeonato Paulista. Então, o Palmeiras ganhou oito títulos em 100 anos de Parque Antártica. E o Palmeiras ganhou ontem o oitavo título dentro do Allianz Parque em nove anos e meio.

Você pode discutir se a era é Dudu, Crefisa, a contribuição enorme do Paulo Nobre, a gestão Maurício Galiotte, mas este patrimônio físico, o Allianz Parque, mudou a história do Palmeiras. São oito títulos dentro do estádio, sem contar Palmeiras x Fortaleza, porque quando entrou para jogar contra o Fortaleza, o Palmeiras já era campeão, senão seriam nove títulos, mais do que o Palmeiras ganhou no Parque Antártica em 100 anos. Paulo Vinícius Coelho

