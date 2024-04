Presidente do Santos prevê reforços para a Série B e não pensa em vendas

Após ficar com o vice do Campeonato Paulista, o Santos já começa a focar na Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o clube ganhe peças novas para o restante da temporada. O presidente Marcelo Teixeira, inclusive, afirmou que esperar anunciar alguns atletas em breve.

O mandatário ainda afirmou que vai manter boa parte do time. A diretoria não tem a ideia de vender jogadores neste momento.

"Pretendemos fazer alguns anúncios de contratações pois imaginamos que o Paulista fosse um campeonato de observações. Grande parte do elenco permanece e vamos fazer acertos pontuais. Não vamos ter um número tão elevado quanto tivemos, com 15 contratações temos algumas posições importantes, para melhorar a qualidade do grupo para também nos programar para 2025", disse.

"O trasnferban prejudicou muito, são valores muito altos, mas houve uma compreensão do clube russo e a negociação foi boa, não tanto quanto esperávamos, mas adequada. O Santos respira bem até setembro, não pretende negociar jogadores. Todos que estão hoje no Santos estão determinados com esses objetivos traçados. Queremos permanecer assim. Queremos que haja reforços para que a equipe fique mais forte", ampliou.

Marcelo Teixeira liderou uma grande reformulação no elenco do Santos após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram 15 nomes contratados, além do técnico Fábio Carille.

A CBF ainda não definiu a data da estreia do Alvinegro Praiano na Série B. O primeiro desafio da equipe será contra o Paysandu, em casa.

