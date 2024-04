Presidente do Santos garante três ou mais reforços para Série B, e Carille aponta posições

O Santos deve contar com novidades para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o presidente Marcelo Teixeira garantiu que o clube contratará três ou mais jogadores após o vice do Campeonato Paulista.

"Não posso falar quem são e quantos são pois não estão assinados. O empecilho era o transferban, que resolvemos. Agora podemos registrar esses atletas. Não são na proporção do início do ano, mas são contratações pontuais para uma condição melhor para o Brasileiro. Podem ser três ou um pouco mais", disse.

O Peixe ficou com o segundo lugar do Estadual após perder por 2 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, no domingo. Ao longo do torneio, a comissão técnica e a diretoria identificaram possíveis reforços e posições carentes.

"O Paulista era um campeonato de laboratório para a gente avaliar a reação do grupo. E foi excelente. Chegamos à final. Tudo isso foi avaliado. Queremos qualificar mais o grupo. Percebemos que em algumas posições seguimos carentes. O Brasileiro é um campeonato diferente, que nunca jogamos. Percebemos o nível dos clubes, é forte. Temos que ter um cuidado especial e manter o foco para que a gente mantenha o foco", ampliou Marcelo Teixeira.

O técnico Fábio Carille também falou sobre o tema e apontou os setores que gostaria de contar com mais atletas.

"Queria 10 (risos). Mas são dois ou três... bem pontuais. Pedindo a Deus que dê bastante sabedoria e que cheguem jogadores qualificados para potencializar esse grupo tão especial", disse.

"Um jogador de ponta, já que o Otero vai jogar a Copa América, de olho na lateral também e uma outra posição que podemos perder jogadores e temos que ficar atentos", finalizou.

O Santos estreia na Série B do Campeonato Brasileiro entre os dias 19 e 21 de abril, contra o Paysandu, em casa. A CBF ainda não desmembrou a rodada.