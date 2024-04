Pinheiros vence Troféu Adhemar, Anny e Matheus são os destaques

O Pinheiros, de São Paulo, foi o campeão do Troféu Adhemar Ferreira da Silva Loterias Caixa de Atletismo, com 268 pontos ? venceu também no naipe feminino (155 pontos) e ficou em segundo no masculino (113). O Praia Clube-Exército-Futel, de Uberlândia (MG), foi o vice-campeão, com 235 pontos, e o campeão na categoria masculina (185 pontos). O ADC São Bernardo ficou em terceiro lugar no pódio da competição (129 pontos), realizada de sexta-feira a domingo, em Bragança Paulista, São Paulo, juntando atletas federados e universitários sob a bandeira #somosatletismo.

A União Catarinense de Atletismo (UCA-SC) ficou em terceiro lugar no masculino (73 pontos). No feminino, a APA-SP (71) foi a segunda colocada e a ORCAMPI-SP (70) a terceira.

Os melhores atletas da competição foram Matheus Lima (Pinheiros) e Anny Caroline de Bassi (IA Balneário Camboriú/FMEBC-SC).

Anny correu os 400 m em 51.78, recorde catarinense, e marca que a coloca como líder do Ranking Brasileiro. Com isso, garantiu vaga para o Ibero-Americano de Cuiabá, Mato Grosso, que será realizado de 10 a 12 de maio.

"Estou extremamente feliz com a minha participação, estava treinando bem e graças a Deus consegui", afirmou Anny de Bassi, que treina com Diogo Dias Gamboa. "Estou pensando em voltar para casa e treinar mais. Acho que o Brasil está com uma boa seleção de atletas no feminino, todas correndo muito bem e vão sair boas marcas."

O cearense Matheus Lima da Silva voltou a fazer índice para os Jogos Olímpicos de Paris (já tinha nos 400 m rasos), mas dessa vez nos 400 m com barreiras, na semifinal da prova, com 48.55 ? a marca exigida pela World Athletics é 48.70. Matheus treina em Bragança Paulista com Sanderlei Parrela.

Por Estados, São Paulo ganhou 77 medalhas (22 de ouro, 25 de prata e 30 de bronze); com Santa Catarina em segundo ? 13 medalhas (9 de ouro e 4 de prata); Minas Gerais em terceiro ? 15 (6, 6 e 3); Paraná em quarto ? 7 (2, 2 e 3); e Distrito Federal em quinto ? 6 (2, 1 e 3).

Entre as Universidades o destaque foi a UEM, de Maringá, Paraná, que veio a competição com 30 atletas e foi a campeã geral (613,5 pontos) e também no feminino (298) e masculino (315,5). A Medicina Einstein, de São Paulo, foi a vice-campeã no geral (140,5 pontos) e segunda no feminino (112). A terceira colocada foi a equipe da Medicina Mogi (120 pontos), também a terceira no feminino (74 pontos).

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com apenas seis atletas, ficou na segunda colocação no masculino (89 pontos) e a Medicina USP em terceiro (53 pontos).