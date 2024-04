Paulistão: Santos domina seleção, Abel vence técnico e Endrick é o craque

A cerimônia de premiação do Paulistão revelou na noite de hoje (8) a seleção do campeonato e outros prêmios. O Santos dominou a seleção com seis nomes. Endrick foi eleito o craque do torneio e o destaque também ficou para Abel Ferreira, tricampeão que nunca havia sido eleito melhor técnico até esta edição.

Confira os prêmios do Paulistão 2024

Seleção do Paulistão: João Paulo (Santos); Hayner (Santos), Joaquim (Santos), Murilo (Palmeiras) e Juninho Capixaba (Red Bull Bragantino); João Schmidt (Santos), Diego Pituca (Santos) e Rômulo (Novorizontino); Guilherme (Santos), Endrick (Palmeiras) e Flaco López (Palmeiras).

Melhor técnico: Abel Ferreira (Palmeiras)

Craque do campeonato: Endrick (Palmeiras)

Craque da galera: Pituca (Santos)

Revelação: Rômulo (Novorizontino)

Craque do interior: Rômulo (Novorizontino)

Melhor equipe de arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (árbitro), Rodrigo Gurarizo (VAR)

Troféu Djalma Santos (Fair Play): Mirassol

Gol mais bonito: Otero (Santos), contra o Botafogo

Privilégio pra mim. Eu e o Veiga (em 2023) ganhamos troféus, o Romulo. Muito grato pela minha família, pelo Abel, pela Leila e todo estafe. Não é despedida, é um até logo. Feliz por estar com esse título. Não sou decisivo, é todo grupo. Fico feliz porque sou um garoto que reconhece a gratidão do que o Palmeiras fez por mim, quando eu não era ninguém e não tinha nada eles estavam comigo. Palmeiras me deu tudo isso. Agradeço a deus por ele ter sido meu treinador, esperou a hora certa de me colocar e agradeço a ele , Endrick