Palmeiras, Flamengo, Galo? Colunistas elegem os favoritos da temporada

Com o fim dos campeonatos estaduais, quem são os favoritos aos principais títulos da temporada? No Fim de Papo, Marília Ruiz, Renato Mauricio Prado, Walter Casagrande e Alicia Klein responderam a questão.

Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG dominaram os palpites. Grêmio, Inter e Athletico-PR também foram votados (confira abaixo).

Marília Ruiz

Brasileirão: Flamengo

Flamengo Copa do Brasil: Palmeiras

Palmeiras Libertadores : River Plate-ARG

: River Plate-ARG Sul-Americana: Athletico-PR

RMP

Brasileirão: Atlético-MG

Atlético-MG Copa do Brasil: Palmeiras

Palmeiras Libertadores: Flamengo

Flamengo Sul-Americana: Internacional

Casagrande

Brasileirão: Palmeiras

Palmeiras Copa do Brasil: Grêmio

Grêmio Libertadores: Flamengo

Flamengo Sul-Americana: Athletico-PR

Alicia Klein

Brasileirão: Flamengo

Flamengo Copa do Brasil: Atlético-MG

Atlético-MG Libertadores: Palmeiras

Palmeiras Sul-Americana: Internacional

