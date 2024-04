Palmeiras faz Allianz virar 'máquina de títulos' em jogos decisivos

O Palmeiras empilha títulos dentro de casa. Desde que o Allianz Parque foi inaugurado, são nove anos e nove conquistas com a partida decisiva sendo jogada em casa.

O que aconteceu

O Palmeiras conquistou o nono título no Allianz Parque. Contando finais e jogos que definiram o título dos pontos corridos. Foi o quarto do Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024). O time deu votas olímpicas também na Copa do Brasil (2015 e 2020), Brasileirão (2016, 2022) e Recopa Sul-Americana (2022).

Contando apenas finais, mata-mata, a equipe venceu sete e só perdeu uma. A derrota foi para o Corinthians, nos pênaltis, pelo Paulistão de 2018.

Do temor à homenagem

Abel tinha dúvida sobre a paciência dos torcedores em caso de demora para sair o primeiro gol, como contou o colunista Danilo Lavieri. A semifinal entre Palmeiras e Novorizontino foi um jogo muito tenso. O Palmeiras marcou no segundo tempo. Antes disso, torcedores vaiaram algumas decisões em campo.

Na entrada em campo Abel viu a homenagem feita pela torcida e se emocionou. Um mosaico com a bandeira de Portugal tinha como destaque uma caravela, onde o comandante era Abel. Ela navegava pela arquibancada e as taças conquistadas pelo treinador surgiam no caminho. Os olhos do técnico se encheram de lágrimas.

O gol ainda saiu ainda no primeiro tempo e a temida pressão não veio. O início forte na segunda etapa manteve a torcida apoiando e tudo correu bem para os donos da casa com o 2 a 0 e poucos sustos.

Acho que fiquei mais emocionado com o que o torcedor nos fez, a mim, minha comissão e nossos jogadores... Ou o mesmo tanto emocionado do que com o título. Nem nos meus sonhos... Naquele momento, meu coração transbordou da palavra amor. Eles dizem que eu sou um deles, sou mesmo. Me dizem que me amam, também os amo. Foi muito lindo! Abel Ferreira, em entrevista coletiva após o título.

Os títulos de pontos corridos

Foram duas conquistas do Brasilerão.

Em 2016 venceu a Chapecoense por 1 a 0 no Allianz na penúltima rodada.

Em 2022 deu a volta em casa olímpica com três rodadas de antecedência. O clube foi campeão poucas horas antes de entrar em campo, beneficiado com a derrota do Internacional, que vinha em segundo. O jogo contra o Fortaleza foi uma festa e terminou 4 a 0.

As finais do Palmeiras no Allianz

Título da Copa do Brasil de 2015 (contra o Santos)

Vice do Campeonato Paulista de 2018 (contra o Corinthians)

Título do Campeonato Paulista de 2018 (contra o Corinthians)

Título da Copa do Brasil de 2020 (contra o Grêmio)

Título do Campeonato Paulista de 2022 (contra o São Paulo)

Título da Recopa Sul-Americana de 2022 (contra o Athletico-PR)

Bicampeonato Paulista em 2023 (contra o Água Santa)

Tricampeonato Paulista em 2024 (contra o Santos)

