Nicolás Larcamón é demitido do Cruzeiro após vice no Campeonato Mineiro

O Cruzeiro anunciou na tarde de hoje (8) a demissão do treinador Nicolás Larcamón.

O que aconteceu

"Agradecemos por todo o comprometimento no dia a dia do Cruzeiro e desejamos sucesso na sequência da trajetória dos profissionais", escreveu a Raposa em seu anúncio nas redes sociais.

Além de Larcamón, deixam o clube os auxiliares técnicos Javier Berges e Damian Ayude, o analista de desempenho Miguelangel Leopardi e o preparador físico Juan Cruz Monaco. O Cruzeiro é administrado pela gestão SAF de Ronaldo Fenômeno.

Todos os integrantes que foram desligados do clube tinham contrato até o fim de 2025. A comissão de Lacarmón estava na equipe há quatro meses.

A situação do treinador ficou complicada após a perda do título do Campeonato Mineiro na partida de ontem (7). O Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético-MG por 3 a 1. Além disso, o time já havia sido eliminado na primeira fase da Copa do Brasil.

Larcamón comandou o Cruzeiro em 14 partidas, sendo sete vitórias, quatro empates e três derrotas.