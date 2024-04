Nestor é liberado para ser relacionado pelo São Paulo contra o Cobresal

Recuperado de cirurgia no joelho esquerdo, o meia Rodrigo Nestor cumpriu todas as etapas de recuperação e está liberado para ser relacionado pelo São Paulo para o duelo contra o Cobresal-CHI, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

O Cria de Cotia não joga desde novembro do ano passado devido à lesão. Antes, ele foi herói do título da Copa do Brasil, marcando o gol da conquista inédita contra o Flamengo, no Morumbis.

Nesta segunda-feira, a comissão técnica apresentou um vídeo na parte interna do CT da Barra Funda. Na sequência, o elenco foi ao gramado para realizar o aquecimento sob supervisão dos preparadores físicos.

Carpini, novamente, comandou um treino tático de 11 contra 11. O São Paulo, por fim, realizou um trabalho de finalização.

Nessa terça-feira, o São Paulo fecha a preparação para o confronto contra o Cobresal. A bola vai rolar às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Morumbis.