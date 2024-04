'Não lembro a última vez que joguei sem sentir dor', diz Gabriel Jesus

Imagem: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, tem sofrido com lesões nas últimas temporadas, especialmente no joelho.

O que aconteceu

Às vezes eu sinto [o joelho]. Eu não lembro a última vez que joguei futebol sem sentir dor. Tento me manter forte mentalmente Gabriel Jesus, à BBC

Jesus sofreu contusão grave enquanto defendia a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022. O atacante teve lesão parcial no ligamento colateral do joelho direito, e precisou de cirurgia que o afastou dos gramados por 99 dias.

O brasileiro desfalcou o Arsenal por problemas no joelho em três momentos diferentes após a operação. Jesus chegou a ser submetido a outra cirurgia durante a pré-temporada, deixando de atuar no início do Campeonato Inglês 2023/24.

Ao todo, o atacante não esteve disponível por lesão em 16 jogos da atual temporada. Jesus também sofreu com um problema na coxa, entre outubro e novembro do ano passado.

Apesar dos problemas físicos, Jesus está no top-5 da artilharia do Arsenal em 2023/24. O brasileiro anotou oito gols em 28 partidas, média de 0,29 por jogo — terceira melhor do elenco, atrás somente de Saka e Trossard.

O camisa 9 vem recuperando seu espaço no time titular. Desde março, quando retornou após período afastado com problema no joelho, Jesus disputou cinco de seis partidas possíveis — ficando de fora apenas contra o Luton Town, quando Arteta poupou atletas. Nos compromissos mais recentes, o brasileiro esteve no onze inicial.

Rumores no noticiário inglês apontam que o Arsenal busca outro atacante para competir com Jesus. Ivan Toney, do Brentford, é um dos nomes mais cotados. Ainda em entrevista à BBC, o brasileiro abordou o assunto.