Milito explica mudanças que ajudaram o Atlético-MG a vencer o Cruzeiro na final do Mineiro

O Atlético-MG venceu o Cruzeiro neste domingo por 3 a 1 (5 a 3 no agregado), no Mineirão, e conquistou o título do Campeonato Mineiro. O técnico Gabriel Milito falou após o jogo e explicou as mudanças que ajudaram o Galo a virar o jogo e se tornar campeão.

"Precisávamos fazer outro gol para ganhar. Um empate não valia. Então, mesmo que conseguimos empatar, seguimos com esse plano de jogo, de sermos ofensivos. Era muito importante que a gente finalizasse nossos ataques", disse na coletiva pós-jogo.

??? QUE INÍCIO, PROFESSOR! Que seja o primeiro de muitos! ?? pic.twitter.com/GEvFR4eOJ5 ? Atlético (@Atletico) April 8, 2024

O técnico argentino fez três substituições após o gol do empate e colocou jogadores ofensivos. As trocas fizeram efeito, Igor Gomes foi quem fez o cruzamento que resultou no pênalti convertido por Hulk e Gustavo Scarpa marcou o terceiro gol do Atlético-MG.

Gabriel Milito também elogiou os jogadores e destacou a questão emocional como fator importante para a virada.

"Pelo plano de jogo que montamos teria que haver coração e muita liberdade para não jogar com pressão extra e conquistar a taça. Os jogadores fizeram isso muito bem, demonstraram ser grandes jogadores e ter muito controle emocional para virar o resultado".

O Atlético-MG retorna a campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Rosario Central, da Argentina, na Arena MRV, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.