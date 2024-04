Matheus Gonçalves, do Fla, recupera carro e medalha do título após assalto

Do UOL, no Rio de Janeiro

O meia-atacante Matheus Gonçalves, do Flamengo, informou que recuperou o carro e seus pertences — entre eles a medalha do título carioca — que haviam sido roubados após a final do Estadual contra o Nova Iguaçu.

O que aconteceu

O jogador utilizou suas redes sociais para atualizar a situação: "Tudo recuperado! Obrigado a tudo e todos de verdade! Todos bem! Agradecer pelo livramento e seguir! Estamos juntos!".

O jogador foi assaltado próximo do Maracanã, na altura da comunidade da Mangueira. Ele pediu ajuda para tentar recuperar os pertences.

"RAPAZIADA!!! ACABEI DE SER ROUBADO!!! Levaram meu carro, meus celulares, bolsa, TUDO!!! Descendo o morro da mangueira! Qualquer coisa vocês me falam!!", disse o jogador nas redes sociais.

Matheus afirmou que teve um fuzil apontado para o rosto. A família dele estava junto no veículo:

"Minha irmã está arrasada. Não desejo isso para ninguém. Pior cena da minha vida. Todos bem, só fica a imagem na cabeça. Minha medalha também foi, tudo?".