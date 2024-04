Leila chama Textor de 'fanfarrão' e diz: 'Grande vergonha do futebol'

A presidente Leila Pereira criticou John Textor, dono da SAF do Botafogo, antes do segundo jogo da final do Campeonato Paulista. A mandatária chamou o norte-americano de "fanfarrão" e cobrou que ele apresente provas sobre as acusações de manipulação de resultados.

É uma irresponsabilidade, esse senhor é um fanfarrão e eu acho que ele tem que ser punido de uma forma exemplar. Esse homem deve ser banido do futebol brasileiro. Ele fala tanto da inteligência artificial, que ele deveria dar menos valor para a inteligência artificial e mais para a emocional, que ele não tem nenhuma. Leila Pereira, à CazéTV

O que mais Leila Pereira disse

Palmeiras abriu processo contra Textor: "Este senhor já está falando essas barbaridades desde que fomos campeões brasileiros. O Palmeiras está processando o John Textor tanto na esfera civil, como também pedimos instauração de inquérito policial. Ele tem que comprovar o que ele diz".

Apresentar provas: "Eu acho que o Textor é a grande vergonha do futebol brasileiro, porque é uma irresponsabilidade ímpar uma pessoa ficar fomentando mentiras. Ele tem que provar".

Levar as provas ao Ministério Público: "E quem quer fazer uma denúncia séria não fica falando em podcast fazendo denúncias. Vai no Ministério Público, apresenta suas provas, é interesse de todos nós".

Cobrança às autoridades: "Agora quem tem que tomar as providências são as autoridades, a parte do Palmeiras já foi feita".