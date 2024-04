Leclerc frustrado e Ocon travado: as frases do GP do Japão

Depois de quebrar em Melbourne, Max Verstappen voltou a vencer no GP do Japão. Pouco ameaçado na liderança, o holandês ainda viu a consolidação da Ferrari como segunda força entre os construtores.

Abaixo, o UOL traz as melhores frases dos pilotos em um fim de semana marcado pelo retorno das Red Bull aos lugares mais altos do pódio, na terceira dobradinha do ano.

A frustração de Leclerc na classificação

O piloto monegasco avaliou que o carro da Ferrari estava equilibrado no fim de semana e esperava um bom lugar no grid de largada. Contudo, ele ficou apenas em oitavo, e, pior, sem entender o motivo. Ao menos, ele tinha razão sobre o carro, conseguiu uma boa corrida de recuperação e terminou em quarto.

É o melhor que eu consigo fazer. Honestamente, eu não entendo.

Charles Leclerc, da Ferrari, após o treino de classificação

Hamilton 'de volta ao normal'

O heptacampeão do mundo disse que, no Japão, quarta corrida da temporada, pela primeira vez não precisou fazer muitos testes em seu carro. Hamilton destacou o bom trabalho da equipe de forma curiosa.

Este é, na verdade, o primeiro fim de semana em que não estou testando um monte de coisas, então sinto que estou de volta ao normal.

Lewis Hamilton, após tentar ultrapassagem sobre Pérez

Estratégia ruim?

Se após a classificação, Hamilton gostou do carro e celebrou as poucas mudanças, a corrida foi um tanto sofrida para o heptacampeão mundial. Após largar em sétimo, ele sofreu com o desgaste dos pneus e terminou em nono, discordando da equipe em certo momento.

Vamos trocar esta estratégia.

Lewis Hamilton, para a Mercedes, durante o GP do Japão

Acelera, Ocon!

Aproveitando o momento em que vários concorrentes diretos foram aos boxes, a Alpine pediu, gentilmente, que Ocon acelerasse, para garantir que nenhum carro voltasse à sua frente. O piloto francês não gostou muito da recomendação, mas cumpriu seu papel e ganhou quatro posições naquele momento.

- Precisamos que você acelere agora, Ocon!

- Acelerar o quê? Eu já estou acelerando!

Conversa entre engenheiro da Alpine e Esteban Ocon durante a corrida

A Fórmula 1 volta daqui a duas semanas. A próxima corrida é o GP da China, no Circuito Internacional de Xangai, marcada para o dia 21 de abril (domingo), às 4h (de Brasília).