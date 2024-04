Lázaro detalha período de adaptação e aponta diferencial do Palmeiras

Após dois meses de clube e oito jogos, o atacante Lázaro conquistou ontem seu primeiro título pelo Palmeiras, sendo titular na decisão do Paulistão. O atleta ressaltou o trabalho dos colegas de elenco e da comissão técnica alviverde ao falar sobre sua rápida adaptação.

O que aconteceu

Estou me sentindo muito bem dentro do Palmeiras. Desde que cheguei estão me tratando muito bem, jogadores, comissão e até funcionários. Faz com que você se sinta a vontade para performar cada dia mais, evoluir, aprender. Não tem maneira melhor de estar no Brasil, com grandes jogadores e um excelente treinador. Você tem de tudo para evoluir. Tive uma passagem bastante importante na Europa, aprendi várias coisas. Agora estou de volta ao Brasil com um título, que seja o primeiro de muitos Lázaro, em entrevista ao programa F90 da ESPN

Diferencial do Palmeiras: "Nesse pouco tempo que estou aqui, dá para perceber que o Palmeiras é fisicamente muito forte. Não só isso, também tem a qualidade dos jogadores. Isso é impressionante, porque se tira um jogador e põe outro você sabe que a qualidade se mantém. Quando os jogadores estão bem fisicamente, é uma coisa muito boa. O trabalho é muito bom, muito forte, faz com que a gente possa aguentar os 90 minutos no campo com intensidade, sufocando o adversário. Não é à toa que quando chega no jogo conseguimos aplicar nosso futebol, assumir o controle."

Lázaro foi uma das novidades de Abel para a final do Paulistão contra o Santos. Sua entrada marcou alteração tática no Palmeiras em comparação ao primeiro duelo da decisão — a outra mudança foi o retorno de Gustavo Gómez ao time titular após lesão.

O atacante tem oito jogos pelo Palmeiras. Lázaro foi titular em três ocasiões, e ainda não disputou nenhuma partida do minuto inicial ao final. Ele não contribuiu diretamente com gols em seu início de trajetória no Alviverde.

O que mais Lázaro disse

Virar titular na final: "Fiquei bastante tranquilo, e feliz também. Por que o professor Abel passa muita confiança para os jogadores. Quem joga no Palmeiras tem que estar preparado, independente de estar tendo mais minutagem ou não tem que treinar firme, porque a oportunidade chega. Se comecei ontem é fruto do meu trabalho, venho trabalhando muito para aproveitar as oportunidades. Começar jogando não foi nenhuma surpresa. Fiquei bastante feliz, e melhor ainda ser campeão. Acabei de chegar e já ser campeão, é uma coisa linda."

Escolha do técnico: "Todo jogo que eu começar, ou entrar depois, vou fazer de tudo para mostrar meu futebol e ajudar a equipe. No jogo da Vila entrei muito bem. Então, se entrei bem e na volta tive a oportunidade de começar jogando, foi porque o professor Abel estudou muito bem o primeiro jogo. Se comecei jogando, foi porque a estratégia que ele tinha deu certo. O grupo é muito qualificado, independente de quem começar jogando sabemos que vai dar conta do recado. Isso é bom para ele, entre aspas, porque tem bastante jogador bom, então para tomar decisão de quem vai começar jogando é uma dúvida, mas uma dúvida boa que todo treinador gosta de ter."

Abel Ferreira: "Já dá para perceber muito bem que é um cara que trabalha muito, quer sempre vencer, conquistar títulos, e não só títulos mas também melhorar sua equipe a cada jogo. Ele quer ajudar o jogador, dar oportunidade para desempenhar seu melhor futebol. É um cara que antes todo mundo falava muito bem e hoje estou vendo pessoalmente. É obcecado por títulos, em vencer. Não tem coisa melhor do que estar na equipe dele, com esse elenco maravilhoso que é todo mundo igual, todo mundo quer trabalhar, vencer, tem a mesma mentalidade."

Endrick: "É um cara bastante brincalhão, desde que cheguei sempre me tratou bem. Fico bastante feliz por tudo que vem acontecendo na vida dele, é um garoto sangue bom demais que merece tudo isso. Um garoto de extrema felicidade. É importante poder falar que estava junto no último título dele no Palmeiras. Tenho certeza que vai dar tudo certo no Real Madrid, ele tem um potencial incrível, quando for para o futebol europeu tenho certeza que vai conseguir alcançar todos os objetivos."

Mais Endrick: "É um jovem ainda, eu também sou mas ele é muito mais. Sabemos da qualidade dele. É um cara muito inteligente também, faz boas leituras dentro de campo, isso ajuda bastante os outros jogadores. Não é à toa que ele tem todo esse protagonismo."