João Félix, do Barcelona, almeja titularidade contra o PSG pela Champions e elogia Mbappé

Nesta segunda-feira, em entrevista à Rádio Catalunya, João Félix, atacante do Barcelona, analisou o confronto de ida contra o Paris Saint-Germain válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O português afirmou que gosta de jogos grandes e espera estar em campo o máximo de tempo possível.

"Quero estar nele, ajudar no que puder. São os jogos em que estou mais motivado, que me resultam melhor. Espero estar em campo o máximo que puder. A competitividade aqui no clube é muito grande. Em algum momento uns estão num momento melhor que outros, mas eu sempre fiz o meu trabalho, nunca desisti, nunca parei de fazer as coisas. Acho que essa perguntam (de titularidade) é mais para Xavi, não tanto para mim", afirmou.

O atacante aproveitou para elogiar o treinador do Barcelona e revelou vontade na continuidade de Xavi ao final da temporada. "Ele é um cara fantástico. Ele entende muito bem os jogadores porque já foi jogador, entende bem o que significa representar o Barça e nos entende muito bem. Você nos ajuda e nós gostamos de suas ideias. Estamos com ele (...) Mas caberá ao presidente decidir. O que quer que o presidente decida, a equipe estará com ele."

João Félix alegou que os catalães devem 'subir de nível' em relação ao duelo contra o Napoli, nas oitavas. Além disso, destacou a capacidade de decisão de Kylian Mbappé, atacante do PSG. "Temos que subir de nível ao jogo contra o Napoli. O PSG é melhor que o Napoli e teremos que fazer um pouco mais, é uma grande equipe, bem treinada, temos que subir de nível e usar a nossa força".

"Talvez ele (Mbappé) seja o melhor atacante do mundo. Eu gosto do jeito que ele joga. Tanto recebe (a bola) nos pés, quanto vai para o espaço, é muito rápido e tem qualidade. Ou seja, ele é muito decisivo e faz a diferença em qualquer time que esteja", pontuou o camisa 14.

Barcelona e Paris Saint-Germain duelam, nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha, às 16h (de Brasília). Quem avançar à semifinal, encara o vencedor do confronto entre Atlético de Madrid e Borussia Dortmund.