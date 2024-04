Hulk come marmita arremessada por torcedores do Cruzeiro durante final

Dois jogadores do Atlético-MG fizeram uma "refeição especial" durante a final do Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro, que aconteceu ontem (7), no Mineirão.

O que aconteceu

Torcedores do Cruzeiro atiraram porções no banco de reservas do Atlético-MG. A partida era de mando da Raposa, e foi disputada com torcida única. Os visitantes frustraram os cruzeirenses e saíram do Mineirão com o título.

Hulk e Isaac comeram as marmitas no gramado. Hulk acompanhou os momentos finais da decisão no banco de reservas após ser substituído aos 37 do segundo tempo — cinco minutos depois de fazer gol que colocou o Atlético-MG em vantagem. Já o jovem Isaac não entrou em campo.

O Atlético-MG aproveitou a situação para provocar o rival. O clube publicou, em sua conta oficial no X, fotos do momento e utilizou a hashtag "#JogaMilhoQuePipocaTaça".

Dominância e provocações

O Atlético-MG é o atual pentacampeão estadual. Duas das conquistas foram justamente em cima do maior rival, o Cruzeiro: a taça erguida ontem e a de 2022.

Jogadores do Galo não perderam a oportunidade de fazer provocações ao rival. O lateral Guilherme Arana 'alertou' os moradores da Pampulha: "É perigoso, risco de alagamento lá, muito chororô". Já Hulk lembrou a fala "Quando tá valendo..." de Ronaldinho Gaúcho que marcou campanha na conquista da Libertadores de 2013.