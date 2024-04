Guardiola projeta confronto difícil com o Real Madrid pela Champions e lamenta desfalques

Na tarde desta segunda-feira, o técnico Pep Guardiola, do Manchester City, concedeu entrevista coletiva antes do jogo com o Real Madrid, válido pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O experiente treinador espanhol projetou um confronto difícil e lamentou as baixas do elenco para a partida (Kyle Wlaker e Aké).

"É assim que as coisas são. O Real Madrid também tem problemas com Alaba, Courtois e Militão. É o Walker quem melhor pode parar Vinicius Jr., mas as lesões fazem parte de uma temporada tão longa. Infelizmente estamos tendo muitas lesões neste trecho decisivo da temporada", começou.

Guardiola aproveitou para traçar um comparativo entre os últimos confrontos que envolveram as equipes. O treinador alegou que jogar no Santiago Bernabéu, casa do time de Madrid, 'pesa'.

"No ano passado tivemos uma componente emocional muito grande, devido ao regresso e à possibilidade de estarmos em outra final. Há dois anos, aconteceu e agora mudou. Amanhã será diferente. Carlo vai procurar alternativas e assim vou eu. Faltam peças na defesa e teremos que encontrar o que fazer. Nas primeiras mãos, as equipes tentam sempre mais, mas jogar no Bernabéu pesa sempre", acrescentou.

O espanhol destacou também que é um 'alívio' já ter conquistado a Liga dos Campeões e reafirmou o equilíbrio entre as duas equipes. "Como clube foi um alívio. Estávamos fazendo muitas coisas boas, mas não ganhamos a Liga dos Campeões, algo muito complicado. Não é como clubes como Inter, Bayern, Madrid, Milan, em termos de história somos novatos, mas conseguimos. Estar entre os 16 melhores é muito bom para nós. Amanhã e a partida de volta vão ser equilibradas."

Questionado sobre Jude Bellingham, jogador do Real Madrid e da Inglaterra, Pep Guardiola o elogiou, ressaltando a mentalidade do jogador.

"Ele jogou contra nós pelo Dortmund quando tinha 17 anos. Não apenas as habilidades. O que faz a diferença é o que ele tem na cabeça. Ele também encontrou com treinadores como Ancelotti, que encontrou sua posição ideal. Ele também é brilhante com a seleção nacional. Ele tem 20 anos e uma carreira incrível pela frente", disse.

Real Madrid e Manchester City duelam, nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu. A volta, no Etihad Stadium, será na próxima quarta-feira (17). Quem avançar à semifinal, irá encarar o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Arsenal.