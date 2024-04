Guarani anuncia dois novos patrocinadores para a sequência da temporada; veja detalhes

Enquanto o elenco se prepara para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, que começa em duas semanas, a diretoria do Guarani anunciou a chegada de dois novos patrocinadores.

O primeiro é a empresa De Marchi, produtora e distribuidora de alimentos. O acordo é válido até o final da temporada 2024 e inclui o fornecimento mensal de mantimentos para a alimentação das equipes da base e profissional.

O segundo é a Desktop, do ramo de telecomunicações, que vai estampar seu nome na parte traseira do uniforme pelos próximos dois anos. O anúncio dos novos acordos foi feito na festa de aniversário de 113 anos do Bugre.

Reapresentação desta segunda-feira contou com treinos físicos e técnicos. Mais uma semana de trabalho começando por aqui! ??? ? Raphael Silvestre/GuaraniFC#AvanteMeuBugre pic.twitter.com/Gq2JS14Gbo ? Guarani Futebol Clube (@guaranifc) April 8, 2024

"Estamos muito felizes em concretizar essas parcerias, que mostram uma coisa muito clara: o quanto estamos caminhando para a reestruturação do Guarani e sempre, com muita transparência. Não vamos parar até recolocar o clube no lugar que ele merece estar", afirmou André Marconatto, presidente do clube.

"Com a chegada de dois novos parceiros, o clube ganha ainda mais força para buscar o grande objetivo da temporada, que é o acesso para a Série A. Os novos acordos nos deixam muito satisfeitos, porque são empresas alinhadas ao nosso propósito", ressaltou Adriano Hintze, do Conselho de Administração e responsável pelo Departamento de Marketing do Guarani.

O Guarani estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Vila Nova, em data e horário a serem confirmados pela CBF. Até o momento, o que se sabe é que o duelo acontcerá entre os dias 19 e 21 deste mês de abril.