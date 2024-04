Gol 'improvável' do título tira peso das costas de Scarpa no Atlético-MG

O meia Gustavo Scarpa foi a contratação mais badalada do Atlético-MG nesta janela de transferências, mas marcou seu primeiro gol com a camisa do Galo apenas ontem (7) na final do Mineiro. Justamente o gol do título.

Scarpa não marcava desde a saída pelo Palmeiras. Ele passou por Nottingham Forest, da Inglaterra, e Olympiacos, da Gréxia, antes de desembarcar no Galo.

O time já vencia por 2 a 1, mas o Cruzeiro tinha a vantagem do empate e um gol sofrido tiraria o titulo do Galo. Foi aí que Paulinho lançou Scarpa, que driblou o goleiro e marcou com o pé direito. Segundo ele. o gol improvável tirou um peso de suas costas.

Gratidão pelo trabalho. Um ano e meio sem fazer gol. Mesmo não sendo centroavante, faz diferença no dia a dia, na confiança. Mais importante foi ter cabeça boa pra continuar trabalhando. Em relação a críticas, não sou mais um menino, já tenho 30 anos, estou acostumado. Acho que nunca fiz um gol assim. É coisa do futebol, isso que é legal, muita coisa imprevisível. Não é o tipo de gol que normalmente faço, nem treino, mas temos que decidir em fração de segundo e fiz um gol com a direita

O Galo conquistou seu 49º título mineiro, chegando ao pentacampeonato consecutivo. O Cruzeiro não vence um estadual desde 2019.