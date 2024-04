Foi pênalti para o Palmeiras? Santos tem razão? Colunistas debatem

Você daria o pênalti que abriu o caminho do título paulista do Palmeiras contra o Santos? O árbitro Raphael Claus acertou em marcar penalidade em Endrick após ser chamado pelo VAR? No Posse de Bola, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira e Danilo Lavieri criticaram a marcação e cobraram o áudio da conversa de Claus com o árbitro de vídeo.

Juca Kfouri: 'O VAR não tinha que intervir'

Eu teria dado o pênalti na hora, para mim houve o pênalti, mas não era para o VAR intervir. Aí as pessoas dizem: 'Mas não é possível, então você concorda que o árbitro errou e não quer que o VAR chame?'. Exatamente. Nesse caso, era uma questão de interpretação, o árbitro estava próximo do lance, mandou bater o tiro de meta e acabou, o VAR não tinha que intervir. Como não tinha que intervir no Ba-Vi, acabou causando a expulsão do Rezende pela falta do Osvaldo na entrada da área. Ele mandou seguir o jogo, não deu falta, também não seria um erro flagrante, que é aquilo que faz o VAR nascer, o erro flagrante, evitar uma monstruosidade. Nem a não marcação do pênalti no Endrick nem a não marcação da falta do Osvaldo seriam erros flagrantes, portanto, o VAR que se calasse, mas o VAR brasileiro faz questão de apitar os jogos mais do que os juízes, aparecer mais do que os jogadores e acaba se complicando, acaba sendo objeto de crítica.

Mauro Cezar: 'É um absurdo a marcação do pênalti'

Achei ontem um absurdo a marcação do pênalti contra o Santos. Um absurdo, um absurdo! O VAR ter chamado e o Claus ter dado uma afinada, ele que não é de ficar entrando na onda de árbitro de vídeo, ontem ele embarcou. Um absurdo completo, o Santos tem toda razão de reclamar da arbitragem.

Danilo Lavieri: 'Quero ver o áudio Claus com o VAR'

Entendo a explanação do Juca. Para poder concordar com o erro claro, eu queria ver a explicação do Claus no áudio. Se ele chega no áudio e diz que não teve toque, foi um lance normal, o Endrick se jogou, se ele fala alguma coisa muito diferente da realidade, aí o VAR poderia sim ter chamado ele e ter falado: 'olha, o que você viu aí não é bem assim'. Então, espero que a Federação Paulista libere o áudio para a gente ver qual foi a interpretação dele em campo e depois o porquê o VAR o chamou.

