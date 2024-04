Fluminense x Colo-Colo: veja prováveis escalações e onde assistir ao confronto pela Libertadores

Após estrear com empate por 1 a 1 com o Alianza Lima, no Peru, pelo Grupo A da Copa Libertadores, o Fluminense busca a primeira vitória no torneio. O atual campeão recebe, pela segunda rodada, o Colo-Colo, do Chile, a partir das 21h (de Brasília), desta terça-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

O confronto terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming Paramount+.

A partida se desenha muito complicada para o Fluminense, já que o Colo-Colo lidera a chave após estrear fazendo 1 a 0, no Chile, diante do Cerro Porteño, do Paraguai. Por isso, o técnico Fernando Diniz conta com o apoio da torcida para buscar o primeiro triunfo.

Agora com as três cores que traduzem tradição, @superbet_br! Muito bem-vindos! ?????? pic.twitter.com/7anSlLTfpo ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 8, 2024

"A nossa expectativa sempre é que a torcida vai estar ao nosso lado, como vem fazendo sempre, e isso nos torna ainda mais fortes para buscarmos o resultado no Rio de Janeiro. Vai ser um jogo complicado, mas estamos preparados", disse o comandante.

Fernando Diniz só vai divulgar a escalação do Fluminense minutos antes do jogo. No entanto, terá dois retornos importantes em relação à estreia: o meia Paulo Henrique Ganso e o artilheiro argentino Germán Cano se recuperaram de lesões e estarão em campo.

Pelo lado do Colo-Colo, o técnico Jorge Almirón deve manter a base da estreia. Ele quer ver sua equipe com espírito de Copa Libertadores.

"Esse tipo de jogo não se ganha somente com qualidade e técnica. Ou com esquema tático. É preciso algo a mais, como foi contra o Cerro Porteño. É preciso espírito copeiro", pontuou Almirón.

O Fluminense teve o final de semana livre, entretanto, o Colo-Colo teve compromisso pelo Campeonato Chileno. Com uma formação de reservas, o time perdeu por 3 a 0 para o Ñublense e ocupa a parte intermediária na tabela de classificação.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE-BRA X COLO-COLO-CHI

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 9 de abril de 2024 (Terça-feira)



Horário: 21h(de Brasília)



Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)



Assistentes: Antoni Garcia (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela)



VAR: Carlos Lopez (Venezuela)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, Renato Augusto e Jhon Arias; Germán Cano



Técnico: Fernando Diniz

COLO-COLO: Brayan Cortés, Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón e Erick Wiemberg; Leonardo Gil, Esteban Pavez e Arturo Vidal; Cristián Zavala, CarlisPalacios e Guillermo Paiva



Técnico: Jorge Almirón