Fluminense solicita retorno de Yago Ferreira, emprestado ao Nova Iguaçu

Do UOL. no Rio de Janeiro

O Fluminense solicitou o retorno do meia Yago Ferreira, que estava emprestado ao Nova Iguaçu.

O que aconteceu

O jogador de 22 anos foi um dos destaques na campanha do vice-campeonato carioca do Nova Iguaçu. Seu vínculo de empréstimo ao time da Baixada ia até setembro, mas já havia um acordo para que o retorno ao Tricolor fosse antecipado.

Sua permanência no Fluminense, porém, ainda está indefinida. Yago é filho do ex-jogador Iranildo, que também é seu empresário e afirmou que só gostaria que o atleta continuasse no Tricolor se fosse para jogar, pois ele tem propostas.

O vínculo atual de Yago Ferreira com o Flu é até dezembro de 2024. Ou seja, a partir de julho, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube.

Carlinhos e Fabrício anunciados por outros clubes

O Nova Iguaçu já perdeu, oficialmente, dois destaques do Campeonato Carioca: o atacante Carlinhos foi anunciado pelo Flamengo e o goleiro Fabrício pelo Internacional.

O zagueiro Sérgio Raphael, o volante Albert e o atacante Bill também possuem propostas e devem sair. Outros jogadores estão sendo cobiçados no mercado.

O Nova Iguaçu ainda disputará a Série D do Campeonato Brasileiro nesta temporada. A diretoria se planeja para disputar o acesso.